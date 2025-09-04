بعد أزمة دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يخوض تجربة جديدة

كشف الممثل المصري كريم محمود عبدالعزيز، الأربعاء، عن خوضه تجربة جديدة، يخرج بها من الأزمات العاطفية التي لاحقته خلال الأسابيع الأخيرة.

ويبدو أن نجل الراحل محمود عبدالعزيز "الساحر"، قرر طي صفحة "شائعات" الانفصال عن زوجته والارتباط بالفنانة دينا الشربيني، بعمل جديد.

وفاجأ كريم محمود عبدالعزيز متابعيه وجمهوره بنشره صورة، عبر خاصية "ستوري" حسابه في تطبيق "إنستغرام"، جمعته بالمخرج أحمد السبكي.

وأزاح "الساحر" الصغير الستار عن فيلم جديد سيخوض بطولته، من إنتاج السبكي، سيكون انطلاقة فنية جديدة له بعد آخر أعماله "ملكة الحرير".

من جهته، نشر المنتج أحمد السبكي صورة عبر حسابه في "إنستغرام" تجمعه بكريم محمود عبدالعزيز والكاتب تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري.

وكتب السبكي معلقاً على الصورة: "فيلم احنا والقمر جيران شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف السبكي: "كما تم التعاقد ايضاً مع المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة".

وأشار السبكي إلى أنه "يجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً".

يذكر أنه في 21 يوليو/ تموز الماضي، ادعت مصادر إعلامية مصرية وقوع الطلاق بين الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، منذ عدة أشهر، بعد زواج استمر نحو 14 عاماً.

وتداولت تقارير إعلامية آنذاك أن الطلاق بين كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي قد تم باتفاق الطرفين، في وقت سرت فيه شائعات عن ارتباط كريم بإحدى الفنانات، وسط تلميحات تربط بينه وبين دينا الشربيني.