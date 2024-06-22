أعلن وفاتها.. صانعة محتوى مصرية تعتزم مقاضاة فيسبوك (فيديو)

وأضافت أنها لا تعلم من أقدم على تقديم مستند لفيسبوك يزعم وفاتها، لكن ذلك لا يعنيها، قائلة: "ما ليش دعوة مين عمل كدة، ومين قدم ورق مزور"، مبينة أن أهلها أصيبوا بالذعر بعد هذا الأمر، خاصة أنها كانت تستقل الطائرة لمدة 4 ساعات كاملة، ولم يكن باستطاعتهم الاتصال بها.

وأكدت صانعة المحتوى المصرية، أن حسابها موثق بالعلامة الزرقاء، وكان ينبغي على إدارة فيسبوك التحقق من "وفاتها" قبل الإقدام على هذه الخطوة.

كما حمّلت فيسبوك مسؤولية هذا الخطأ الكبير والضرر النفسي الذي وقع عليها، بينما وعدت متابعيها بنشر فيديو قريباً يتضمن تفاصيل مقاضاتها للمنصة.