أعلن وفاتها.. صانعة محتوى مصرية تعتزم مقاضاة فيسبوك (فيديو)
توعدت صانعة المحتوى المصرية ساندرا فارس بمقاضاة شركة "فيسبوك"؛ بعد وضع المنصة شارة "متوفية" على حساباتها، وهي على متن الطائرة ومسافرة خارج البلاد.
وقالت فارس، التي تقدم محتوىً عن الأزياء والسفر، في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، إنها فوجئت بظهور شارة "متوفية" على حساباتها في فيسبوك، بينما كانت في الطائرة ومسافرة خارج البلاد.
وأضافت أنها لا تعلم من أقدم على تقديم مستند لفيسبوك يزعم وفاتها، لكن ذلك لا يعنيها، قائلة: "ما ليش دعوة مين عمل كدة، ومين قدم ورق مزور"، مبينة أن أهلها أصيبوا بالذعر بعد هذا الأمر، خاصة أنها كانت تستقل الطائرة لمدة 4 ساعات كاملة، ولم يكن باستطاعتهم الاتصال بها.
وأكدت صانعة المحتوى المصرية، أن حسابها موثق بالعلامة الزرقاء، وكان ينبغي على إدارة فيسبوك التحقق من "وفاتها" قبل الإقدام على هذه الخطوة.
كما حمّلت فيسبوك مسؤولية هذا الخطأ الكبير والضرر النفسي الذي وقع عليها، بينما وعدت متابعيها بنشر فيديو قريباً يتضمن تفاصيل مقاضاتها للمنصة.