بمشاركة مشاهير العالم.. ترتيبات أسطورية لزفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)
يشارك عدد من مشاهير العالم في فعاليات أسطورية تستمر لمدة أشهر لزفاف النجل الأصغر لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في قارة آسيا.
وتنطلق، يوم الجمعة الأول من شهر مارس، في ولاية غوجارات الهندية، أولى فعاليات الاحتفال لزفاف أنانت، النجل الأصغر لموكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت.
ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ترتيبات الاحتفال، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأنها "مشهد مصمم لإبهار حتى أغنى وأقوى الأشخاص في العالم".
ويضم حفل الزفاف عددًا من "المحطات"، وستكون ذروته المتوقعة في يوليو المقبل، حيث سيشارك عدد من مشاهير وأغنياء العالم بينهم: إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربيرغ مؤسس فيس بوك.
الشيء المؤكد في احتفالات زفاف الابن الأصغر للرجل الذي يمتلك 112 بليون دولار، هو أنه سيكون باذخًا أكثر من حفل زفاف شقيقته إيشا أمباني، الذي بلغت تكاليفه المعلنة حوالي 100 مليون دولار، وفقًا للغارديان.
وبحسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم، فإن أمباني، رئيس مجموعة شركات "ريلاينس إندستريز" التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، هو أغنى رجل في آسيا.
وقد شيد منزله المكون من 27 طابقًا في مومباي، بكلفة تزيد على مليار دولار، وكانت مجلة "فوربس" أدرجته كأغلى عقار في العالم.
ويقام حفل يوم الجمعة، الذي سيستمر 3 أيام، في حديقة على مساحة 3 آلاف فدان، مقامة على أرض مصفاة تكرير النفط في منطقة جامناجار، موطئ عائلة أمباني.
ويقال إن الحديقة تضم أكثر من 10 ملايين شجرة، وأكبر بستان مانجو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، الذي يضم 2000 حيوان تم إنقاذها من كل أنحاء الهند والعالم، وبينها: فهود، وفيلة، ونمور، وأسود.
أما الحفل الختامي للزفاف، في يوليو، الذي تردد أن المغنية "ريهانا" ستحييه إلى جانب الساحر ديفيد بلين، فإن قائمة ضيوفه ستشمل مليارديرات الهند ومشاهير بوليود، وسيشهد تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار 3 أيام، وذلك لضمان عدم تناول الطبق نفسه مرتين، كما تقول الغارديان .