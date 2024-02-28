بمشاركة مشاهير العالم.. ترتيبات أسطورية لزفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ترتيبات الاحتفال، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأنها "مشهد مصمم لإبهار حتى أغنى وأقوى الأشخاص في العالم".

ويضم حفل الزفاف عددًا من "المحطات"، وستكون ذروته المتوقعة في يوليو المقبل، حيث سيشارك عدد من مشاهير وأغنياء العالم بينهم: إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربيرغ مؤسس فيس بوك.

الشيء المؤكد في احتفالات زفاف الابن الأصغر للرجل الذي يمتلك 112 بليون دولار، هو أنه سيكون باذخًا أكثر من حفل زفاف شقيقته إيشا أمباني، الذي بلغت تكاليفه المعلنة حوالي 100 مليون دولار، وفقًا للغارديان.

وبحسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم، فإن أمباني، رئيس مجموعة شركات "ريلاينس إندستريز" التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، هو أغنى رجل في آسيا.