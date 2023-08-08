حادث اصطدام يودي بحياة طاقم طائرة مروحية في كاليفورنيا

أعلن مسؤولون في جهاز مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص قضوا إثر اصطدام بين مروحيتين كانتا تعملان لإخماد الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأفاد قائد جهاز الإطفاء في المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا، ديفيد فولكر، بأن حادث اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين كانتا تعملان، مساء الأحد، على مكافحة حريق اشتعل في مبنى، ثم تمدّد إلى منطقة حرجية في كابازون الواقعة على بعد نحو 140 كلم إلى الشرق من لوس أنجليس.

وقال "فولكر" إن إحدى المروحيتين تمكنت من الهبوط بأمان في منطقة قريبة، ولم يصب أي من الشخصين اللذين كانا بداخلها بأي أذى، لكن المروحية الثانية تحطمت وقضى طاقمها المؤلف من ثلاثة أشخاص، وهم رئيس قسم في جهاز مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، وكابتن في الجهاز، وطيّار متعاقد".