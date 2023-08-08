حادث اصطدام يودي بحياة طاقم طائرة مروحية في كاليفورنيا
أعلن مسؤولون في جهاز مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص قضوا إثر اصطدام بين مروحيتين كانتا تعملان لإخماد الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وأفاد قائد جهاز الإطفاء في المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا، ديفيد فولكر، بأن حادث اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين كانتا تعملان، مساء الأحد، على مكافحة حريق اشتعل في مبنى، ثم تمدّد إلى منطقة حرجية في كابازون الواقعة على بعد نحو 140 كلم إلى الشرق من لوس أنجليس.
وقال "فولكر" إن إحدى المروحيتين تمكنت من الهبوط بأمان في منطقة قريبة، ولم يصب أي من الشخصين اللذين كانا بداخلها بأي أذى، لكن المروحية الثانية تحطمت وقضى طاقمها المؤلف من ثلاثة أشخاص، وهم رئيس قسم في جهاز مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، وكابتن في الجهاز، وطيّار متعاقد".
وذكرت السلطات أن الحريق اشتعل في بادئ الأمر في مبنى ثم تمدّد إلى نحو 1,2 هكتار من الأراضي في كابازون.
ووفق "فولكر"، فإن "المروحية التي حطّت بأمان من نوع سيكورسكي سكايكرين يتم تحميلها بمياه بهدف إلقائها على الحرائق، فيما لم يتّضح على الفور ما إذا كانت محمّلة بالمياه أو بمواد كيميائية لإبطاء تمدّد الحرائق، أما المروحية التي تحطّمت فهي من نوع بيل، وهي ذات قدرات استطلاعية وتنسيقية.
وأضاف: "المروحيتان مملوكتان لشركة وتتولى تشغيلهما وتعاقد معها جهاز الإطفاء في كاليفورنيا"، فيما فتح المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا لكشف ملابسات الاصطدام.