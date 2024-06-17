"صانع ابتسامة غزة" يشعل مواقع التواصل.. ما قصته؟ (فيديو)

في الأيام الأخيرة، غزت مواقع التواصل مقاطع "صانع ابتسامة غزة" وهو شاب غزي، اعتاد السير بالطرقات والأسواق قاصدًا الأطفال لشراء ما يقومون بعرضه للبيع حتى وإن لم يكن بحاجة ما يشتريه منهم.

وكسب هذا الشاب الغزي الذي لا يُظهر صورته ولا حتى اسمه، ويقوم على ما يبدو بتمويه صوته قبل نشر مقاطعه على صفحته بمنصة "إنستغرام" التي حصد عليها قرابة 500 ألف متابع، آلاف التعليقات والإعجابات نظير جهده وعطفه على الأطفال.

يكاد أطفال قطاع غزة اليائسون من تبعات الحرب والجوع والتشرد تمييز المقبلين عليهم بقصد فعل الخير، لكن بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم اعتادوا على أن يكون كسبهم مشروعًا من خلال تعبهم وجهدهم تحت أشعة الشمس الحارقة لبيع منتجات بسيطة لسد رمق الجوع، دون النظر إليهم بعين الشفقة.

"بكم الخبز؟" يسأل الشاب الغزي طفلتين صنعتا أرغفة الخبز بنفسيهما بهدف بيعها في السوق، وعندما شعرتا بأنه يقوم بمجاراتهما بهدف منحهما المال دون حاجته للخبز، ويقوم بمنحهما مالًا مضاعفًا، كنوع من المساعدة، رفضتا ذلك قائلتين: "أنت زودتها.. لا يا عمو" لتقبلا أمواله لاحقًا على مضض.