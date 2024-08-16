الهند.. تجدد الاحتجاجات على خلفية قتل واغتصاب طبيبة

اعتقلت الشرطة في ولاية البنغال الغربية الهندية، اليوم الجمعة، مئات المحتجين الذين تظاهروا احتجاجًا على اغتصاب وقتل طبيبة الأسبوع الماضي.

ونتيجة لذلك، دعت جمعية طبية أكثر من مليون طبيب في جميع أنحاء البلاد للإضراب عن العمل ليوم واحد.

وأفادت الشرطة بأن الاحتجاجات، التي شملت إغلاق الشوارع في عدة مناطق من الولاية، تسببت في تعطيل وسائل النقل العامة، وتم اعتقال أكثر من 1500 شخص.

ونظمت أحزاب سياسية، بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، مظاهرات في عاصمة الولاية كالكوتا، حيث وقعت الجريمة.

وكانت الطبيبة، البالغة من العمر 31 عامًا، عُثر عليها ميتة يوم الجمعة الماضي، على حشية ملطخة بالدماء في كلية الطب التي تعمل بها.

وذكرت مصادر في كلية "آر.جي.كار" للطب أنها كانت تأخذ قسطًا من الراحة بعد عمل متواصل استمر نحو 20 ساعة ضمن نوبة عملها الطويلة.

وأثار الغضب الشعبي من عدم تطبيق قوانين صارمة لردع العنف ضد النساء موجة احتجاجات بين الأطباء والجماعات النسائية.

ودعت الجمعية الطبية الهندية، أمس الخميس، الأطباء في أرجاء البلاد، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون طبيب، إلى تعليق جميع الخدمات باستثناء أقسام الطوارئ لمدة 24 ساعة، اعتبارا من صباح غد السبت.

وألقت الشرطة القبض على متطوع لديها مكلف بمساعدة أفراد الأمن وأسرهم ممن يحتاجون إلى دخول المستشفى، واتهمته بارتكاب الجريمة، لكن المحتجين يقولون إن هذا لا يكفي.

ويقول الأطباء إن ظروف الاغتصاب تسلط الضوء على الخطر الذي يتعرض له الأطباء في ظل عدم توفير الحماية المناسبة والمرافق الملائمة.