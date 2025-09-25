تعويض بـ400 مليون دولار في قضية اعتداءات مايكل جاكسون الجنسية

يسعى ويد روبسون وجيمس سيفتشاك، المتهمان لمايكل جاكسون بالاعتداء الجنسي، للحصول على تعويضات بقيمة 400 مليون دولار من شركتي النجم الراحل، MJJ للإنتاج وMJJ للمشاريع، بسبب ادعاءات اعتداء جنسي وقعت في طفولتهما. تم الكشف عن هذا الرقم الضخم في وثائق قضائية قُدمت في 15 سبتمبر 2025، ضمن نزاع قانوني مستمر يتعلق بمصاريف الدفاع القانوني التي يتكبدها ميراث جاكسون.

وظهرت هذه الوثائق وسط خلاف حول ما إذا كان يجب على تركة جاكسون الاستمرار في تغطية التكاليف القانونية المتزايدة. وأفادت تقارير بأن ابنته، باريس جاكسون، تعارض أن تتحمل التركة العبء المالي بالكامل. لكن منفّذَي التركة، جون برانكا وجون ماكلين، أكدا أن عدم دفع الرسوم القانونية قد يؤدي إلى "عواقب مزعزعة للغاية"، وقد يضطران إلى التخلف عن الدفاع في القضية، الأمر الذي وصَفاه بـ"الكارثي"، خاصة مع وجود جلسات استماع واكتشافات مقررة في الأشهر المقبلة.

وقدم روبسون، البالغ من العمر الآن 43 عامًا، دعواه القضائية لأول مرة عام 2013، مدعيًا أنه تعرّض للاعتداء الجنسي من قبل جاكسون بين سن 7 إلى 14 عامًا. أما سيفتشاك، البالغ من العمر 47 عامًا اليوم، فقد رفع دعواه في العام التالي، مدعيًا أن جاكسون قام باستدراجه جنسيًّا بعد أن ظهرا معًا في إعلان لشركة بيبسي عندما كان في العاشرة من عمره.

وكشف الرجلان عن تفاصيل مزاعمهما في الفيلم الوثائقي المثير للجدل Leaving Neverland الذي عُرض على HBO عام 2019. وردًّا على ذلك، رفع ميراث جاكسون دعوى قضائية ضد الشبكة بدعوى خرق اتفاقية عدم التشهير الموقعة في عام 1992. وقد تم تسوية القضية في عام 2024، ووافقت HBO على إزالة الفيلم بشكل دائم من منصتها.

ولا تزال تركة جاكسون تنفي بشدة جميع الاتهامات. وصرح متحدث باسم التركة لـPage Six قائلاً: "هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة، ومايكل بريء". بينما لم يرد ممثلو روبسون وسيفتشاك علنًا على التطورات الأخيرة.

وتُعد هذه القضية أحد أكثر النزاعات القانونية شهرة وتعقيدًا المتعلقة بإرث أحد المشاهير بعد وفاته، وقد تكون لها تداعيات كبيرة على سمعة جاكسون وإرثه المالي.



