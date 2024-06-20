ضغطت دواسة الوقود بالخطأ.. فتاة تهوي بسيارتها بشكل مأساوي (فيديو)

وثقت شابة هندية - من حيث لا تدري - لحظة موتها بعد أن داست عن طريق الخطأ على دواسة الوقود بدلا من "الفرامل"، أثناء محاولتها إرجاع سيارتها إلى الخلف على سفح جبل.

والتقط صديق للشابة، اللحظات الأخيرة، التي تم تسجيلها عن غير قصد، أثناء محاولة توثيق قيادة الفتاة للسيارة على سفح جبل، فيما يبدو أنها متدربة جديدة.

ووفق وسائل إعلام محلية، ضغطت شويتا ديباك، البالغة 23 عاما، من ولاية ماهاراشترا، على دواسة الوقود بالخطأ، لتسقط من على سفح جبل على ارتفاع 300 قدم بسيارتها، وذلك أثناء رحلة سياحية لها مع صديق لزيارة أحد المعابد.