ضغطت دواسة الوقود بالخطأ.. فتاة تهوي بسيارتها بشكل مأساوي (فيديو)
وثقت شابة هندية - من حيث لا تدري - لحظة موتها بعد أن داست عن طريق الخطأ على دواسة الوقود بدلا من "الفرامل"، أثناء محاولتها إرجاع سيارتها إلى الخلف على سفح جبل.
والتقط صديق للشابة، اللحظات الأخيرة، التي تم تسجيلها عن غير قصد، أثناء محاولة توثيق قيادة الفتاة للسيارة على سفح جبل، فيما يبدو أنها متدربة جديدة.
ووفق وسائل إعلام محلية، ضغطت شويتا ديباك، البالغة 23 عاما، من ولاية ماهاراشترا، على دواسة الوقود بالخطأ، لتسقط من على سفح جبل على ارتفاع 300 قدم بسيارتها، وذلك أثناء رحلة سياحية لها مع صديق لزيارة أحد المعابد.
وفي الفيديو، يمكن رؤية شويتا، وهي ترجع بسيارتها إلى الخلف من على المنحدر، بشكل بطيء في البداية، قبل أن تسرع فجأة، بينما يُسمع صوت الصديق، وهو يصرخ "القابض"، مرارا وتكرارا، ويركض باتجاه السيارة مذعورا، قبل أن يصرخ، بعد سقوط السيارة في الوادي.
وبحسب ما ورد، كان الصديق يحاول توثيق لحظات قيادة شويتا للسيارة، أثناء تعلمها القيادة.
واستغرق رجال الإنقاذ ساعة للوصول إلى شويتا والسيارة، قبل أن تعلن الشرطة وفاتها بعد وصولها إلى المستشفى.