مسابقة في برلين لاختيار شبيهة ميريل ستريب

شاركت سبع نساء في مسابقة أُقِيْمَت في دار سينما فريدريشسهاين بالعاصمة الألمانية برلين، مساء أمس السبت، لاختيار الشخصية الأكثر شبها بالممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار ميريل ستريب.

ووقع الاختيار على الفائزة، وتدعى إينا، عبر تصفيق الجمهور بعد أن قدمت المتسابقات أنفسهن للضيوف على ممشى صغير.

وبعد المسابقة، عرضت السينما الفيلم الموسيقي "ماما ميا" المستوحى من أغاني فرقة "آبا"، الذي أدت فيه ستريب دور أم عزباء تدير فندقًا في جزيرة يونانية مع ابنتها.

وتُعد ستريب، البالغة من العمر 76 عامًا، واحدة من أكثر ممثلات هوليوود تقديرًا وتنوعًا، فقد عُرفت بأدوارها التي تراوحت من محررة مجلة أزياء متسلطة "ميراندا بريستلي" في فيلم "الشيطان يرتدي برادا"، إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر في فيلم "المرأة الحديدية".

وتشهد مسابقات الشبه إقبالًا متزايدًا على مستوى العالم، مدفوعة بمسابقة مماثلة أقيمت في نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول لاختيار شبيه للممثل تيموثي شالاماي، إذ حضر النجم نفسه وأثار ضجة كبيرة.