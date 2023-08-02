ما حقيقة إلغاء عرض فيلم "باربي" في السعودية؟

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تأجيل عرض فيلم باربي الجديد إلى الـ31 من آب (أغسطس) المقبل، نافية ما تم تداوله بشأن إلغاء عرض الفيلم في دور السينما.

وقال المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية، نواف السبهان، إن كل ما نشر حول منع عرض الفيلم في دور السينما السعودية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن قرار تأجيل عرض الفيلم لا يقتصر على السعودية بل يشمل دول الخليج كافة ومصر.

وكشف السبهان، في تصريحات لـ"إندبندنت عربية"، أن الهيئة طلبت بعض التعديلات على نسخة الفيلم التي ستعرض محليًّا، ولكن الطلب قوبل بالرفض من منتجيه، "فيما نسعى إلى تعديل مع موزع الفيلم داخليًّا للوصول إلى نسخة مرضية للجميع بحيث تكون مناسبة للعرض في دور السينما".