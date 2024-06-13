خبير الزلازل هوغربيتس يعود بتحذيرات جديدة لثلاث دول (فيديو)
عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليقدم توقعاته المتعلقة بالزلازل خلال الأيام القريبة، مشيرًا إلى أن تركيا، وسوريا، ولبنان، ستكون جزءًا من المناطق المحفوفة بالمخاطر.
وبين العالم الهولندي خلال مقطع فيديو، إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.
وتحدث أيضًا عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم السابع عشر، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.
ويقول إن هناك إضافة أيضًا إلى اقتران كوكبي"هذا هو كوكب الزهرة وعطارد والأرض. هذا هو اقتران حاسم، بالمناسبة".
وحدد هوغريبتس تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويقول إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق.. قائلاً: "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات".
وشدد على أن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق أفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.
ويتابع قائلاً إن تركيا وسوريا ولبنان، خاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.
وكتب العالم عبر حسابه على منصة "إكس" محذرًا من حدوث تغييرات جوية، قائلاً: "من المحتمل جدًا ألا تظهر التقلبات المناخية غير المألوفة أقوى تأثير حتى حوالي 13-15 يونيو"، لكنه لم يبين ما طبيعة هذه التغييرات غير المعهودة المرتبطة بالطقس.