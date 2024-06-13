خبير الزلازل هوغربيتس يعود بتحذيرات جديدة لثلاث دول (فيديو)

عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليقدم توقعاته المتعلقة بالزلازل خلال الأيام القريبة، مشيرًا إلى أن تركيا، وسوريا، ولبنان، ستكون جزءًا من المناطق المحفوفة بالمخاطر.

وبين العالم الهولندي خلال مقطع فيديو، إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.