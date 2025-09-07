خضعت لجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس

أثارت أنباء تعرّض الممثلة المصرية الشابة رنا رئيس لوعكة صحية شديدة حالة من القلق بين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نقلها إلى أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة بشكل عاجل، لإجراء عملية جراحية وتلقي العلاج اللازم.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع مصدر مقرّب من الفنانة، أكد أن رنا رئيس دخلت غرفة العمليات قبل ساعات قليلة، بعد أن ساءت حالتها الصحية إثر مضاعفات تعرّضت لها مؤخرًا، على خلفية إجهاض جنينها الأول، الذي وقع قبل نحو شهر.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة بدأت تعاني منذ أربعة أيام من نزيف مستمر دون توقف، ما دفع الفريق الطبي المشرف على حالتها لاتخاذ قرار إجراء عملية جراحية عاجلة، خاصة في ظل غياب تفسير طبي دقيق لأسباب النزيف حتى الآن، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية لرنا رئيس دقيقة، وأن الفريق الطبي يترقب انتهاء العملية لتقييم وضعها الصحي والاطمئنان على استقرار حالتها بعد السيطرة على النزيف.

واختتم المصدر مناشدًا جمهور الفنانة بالدعاء لها، مؤكدًا أن دعم محبيها في هذا التوقيت الحرج يُمثل دفعة معنوية كبيرة لها ولأسرتها، في انتظار أخبار مطمئنة من داخل غرفة العمليات.

ووفق وسائل إعلام مصرية، احتفلت الفنانة رنا رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري يُسري علي في 5 مايو/أيار الماضي، داخل أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، وبحضور نُخبة من نجوم الفن والمشاهير.