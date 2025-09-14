بعد "منزل داود".. ألكسندر علوم يكشف تفاصيل دور "خالد بن الوليد"

يُشارك الفنان الأمريكي ذو الأصول العراقية، ألكسندر علوم، في بطولة الجزء الثالث من المسلسل التركي التاريخي الشهير "محمد سلطان الفتوحات"، مُجسدا شخصية الصحابي الجليل خالد بن الوليد، ضمن سياق درامي يتناول أبرز محطات الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام.

وتأتي هذه المشاركة بعد نحو 9 أشهر من عرض مسلسل House of David أو "منزل داود"، الذي أثار جدلا واسعا عند بثه، حيث لعب علوم فيه دور الملك آكيش، الحاكم الفلسطيني، الذي قدّم الحماية للنبي داود عليه السلام في فترة حرجة من حياته، حسب ما جاء في منشور سابق له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قبيل عرض المسلسل.

من جانبه، أكد ألكسندر علوم أنه أنهى تصوير جميع مشاهده في الموسم الثالث من العمل التركي التاريخي، مُشيرا إلى أن شخصية خالد بن الوليد، التي يجسدها في أحداث العمل الدرامي، قد تحمل تطورات درامية لافتة، على حد قوله.

وأعرب علوم في تصريحات إعلامية عن انجذابه للمشاركة في المسلسل، نظرا لما حققه العمل من نجاح واسع في موسميه الأول والثاني، سواء على الصعيد المحلي في تركيا أو إقليميا في العالم العربي، مُضيفا أن المسلسل يُعد حاليا الدراما التركية الأبرز في مجال الأعمال التاريخية، مشددا على أن المنتج التركي أيوب أوزيكين، كان له دور بارز في إقناعه بالمشاركة؛ لما يحظى به من سمعة إنتاجية قوية.

يُذكر أن الموسم الثالث من "محمد سلطان الفتوحات" سيبدأ عرضه على القنوات التلفزيونية والمنصات التركية في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية.

ومن بين أولئك النجوم سيركاي شاي أوغلو، وسليم بيرقدار، وباريش باجي، وتوبا أونسال، فيما يظهر ألكسندر علوم كضيف شرف في الحلقة الأولى من الموسم.

وتُعد هذه المشاركة شبيهة بتجربة الفنان السوري العالمي غسان مسعود، الذي ظهر ضيفَ شرفٍ في الموسم الأول من المسلسل، مجسدا شخصية الصحابي أبي أيوب الأنصاري، حيث لاقى حضوره آنذاك تفاعلا كبيرا.

وكان مسعود أدلى بتصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" في أواخر فبراير 2024 الماضي، عن مشاركته في العمل، حيث تحدث فيها عن دوره وتجربته مع المسلسل، مؤكدا أهمية التمثيل في الأعمال التاريخية ذات البُعد الديني والحضاري.