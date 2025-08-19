تحديات تنظيمية ومؤسسية.. هل يختفي صوت الراي في الجزائر؟

لطالما شكّلت موسيقى الراي ركيزة أساسية في المشهد الفني الجزائري، باعتبارها تعبيرًا أصيلًا عن نبض الشارع وهموم الأجيال، وواحدة من أبرز ملامح الهوية الثقافية الوطنية. فمنذ انطلاقتها في الأحياء الشعبية لمدينتي وهران وسيدي بلعباس، وصولًا إلى مراحل ازدهارها داخل الجزائر وخارجها، احتفظت موسيقى الراي بمكانة خاصة في وجدان الجمهور، لما تحمله من مضامين إنسانية تعكس الحب والتمرد والطموح.

ومع ذلك، يشهد هذا اللون الفني في الآونة الأخيرة حالة من التراجع المقلق، تتجلّى في سلسلة إلغاءات وتأجيلات طالت أبرز فعالياته، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل هذا الإرث الموسيقي في ظل تحديات تنظيمية وغياب الرؤية المؤسسية الداعمة.

انحسار مُقلق

هذا الزخم والاهتمام الكبيران بموسيقى الراي في الجزائر، قد بدا مؤخرًا وكأنه يشهد انحسارًا مقلقًا، مع توالي إلغاء وتأجيل عدد من الحفلات الكبرى، بذريعة صعوبات تنظيمية ولوجستية، برغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الفعاليات من احتشاد الآلاف لحضورها.

وعزز قرار تأجيل حفل فرقة "راينا راي" لأجل غير مسمّى، في اللحظات الأخيرة قبل انطلاقه المقرر بالقاعة البيضاوية يوم 15 أغسطس الجاري، من حدة التساؤلات، خاصةً أنه جاء بعد أسابيع قليلة فقط من إلغاء حفل النجم الشاب مامي، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه القرارات المتكررة، التي تتجاوز في ظاهرها مجرد الأسباب التقنية المعلنة، وتؤشر عن فشل تنظيمي وإداري لهذا الملف المُتعلق بالتراث الموسيقي الجزائري.

تأجيل وحداد

في سياق متواصل، فقد زاد تأجيل افتتاح النسخة الرابعة عشرة من المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي على مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" بمدينة وهران، من غموض المشهد، خصوصًا أنه جاء بعد سلسلة إلغاءات لحفلات كبار فناني الراي خلال أقل من شهر، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع المفاجئ في وتيرة الأنشطة الفنية المرتبطة بهذا اللون الموسيقي.

ورغم أن إدارة المهرجان عزت التأجيل إلى تعليمات وزير الثقافة زهير بللو، عقب إعلان الحداد الوطني إثر حادثة سقوط حافلة في وادي الحراش، التي أسفرت عن 18 وفاة و23 إصابة، إلا أن تكرار التأجيلات يطرح تساؤلات أوسع بشأن قدرة القطاع الثقافي على تجاوز الأزمات التنظيمية، وحماية مكانة الراي في الساحة الفنية الجزائرية.

تحديات تنظيمية مُتزايدة

وأكدت مصادر إعلامية جزائرية مطلعة أن موسيقى الراي تواجه في المرحلة الراهنة تحديات تنظيمية ولوجستية متزايدة، تؤثر بشكل مباشر على استقرار مواعيد الحفلات والمهرجانات المرتقبة.

وشددت المصادر على ضرورة تحلّي الجهات المنظمة بالجاهزية الكاملة قبل الإعلان عن أي موعد رسمي، تجنبًا لتكرار التأجيلات التي تُضعف من صورة هذه الفعاليات، واعتبرت أنّ هذه الاضطرابات تعكس أزمة في التخطيط تستوجب معالجة جدّية تضمن لموسيقى الراي مكانتها اللائقة في الساحة الفنية.