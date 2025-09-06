الهجوم الثاني خلال 3 سنوات.. قرش يقتل رجلاً في سيدني (فيديو)

أعلنت الشرطة الأسترالية أن "سمكة قرش كبيرة" نهشت رجلاً حتى الموت في المياه قبالة شمال سيدني؛ ما أدى إلى إغلاق العديد من الشواطئ، وهي الحادثة الثانية لسمكة قرش في سيدني منذ الهجوم الذي أودى بحياة مدرب غوص بريطاني يبلغ 35 عاما في فبراير 2022 في ليتل باي، إلى الجنوب. بينما يعود تاريخ الهجوم المميت الأسبق في سيدني إلى عام 1963.

ونقلت صحيفة "ديلي تيليغراف" عن شهود عيان أن الرجل كان يمارس رياضة ركوب الأمواج بين شاطئَي لونغ ريف ودي واي.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الضحية لاقى حتفه "بعدما نهشته سمكة قرش كبيرة على ما يبدو"، مشيرة إلى أن جزأين من لوح ركوب الأمواج الخاص به أخذا لفحص جنائي.

وعقب الهجوم الأخير، أغلقت العديد من الشواطئ في المنطقة "حتى إشعار آخر".

وأفادت الشرطة بأن أجهزة الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بأن الرجل الذي لم تُحدَّد هويته، يعاني "إصابات خطرة".

ونقلت صحيفة "ديلي تيليغراف"، عن راكب أمواج: "سحبه 4 أو 5 من راكبي الأمواج من المياه، وبدا كما لو أن جزءاً كبيراً من النصف السفلي من جسده تعرض للهجوم".