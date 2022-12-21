بينها فستان مارلين مونرو.. بيع قطع أيقونية من تاريخ السينما بهوليوود

وتعد هذه العناصر جزءًا من التاريخ الأمريكي من العصر الذهبي لهوليوود ومن بعض أكثر الأفلام شهرة في العصر الحديث.

وسبق أن حاول أكثر من 1700 من المزايدين عبر الإنترنت الحصول على هذه القطع في مزاد Hollywood & Entertainment Signature الذي جمع 7.9 مليون دولار.