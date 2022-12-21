بينها فستان مارلين مونرو.. بيع قطع أيقونية من تاريخ السينما بهوليوود
عُرضت قطع أيقونية من تاريخ السينما الأمريكية للبيع في مزاد بدالاس، تكساس.
وتعكس هذه القطع بعضا من أكثر العناصر والأزياء السينمائية شهرة.
وتعد هذه العناصر جزءًا من التاريخ الأمريكي من العصر الذهبي لهوليوود ومن بعض أكثر الأفلام شهرة في العصر الحديث.
وسبق أن حاول أكثر من 1700 من المزايدين عبر الإنترنت الحصول على هذه القطع في مزاد Hollywood & Entertainment Signature الذي جمع 7.9 مليون دولار.
ومن القطع المعروضة وأكثر شهرة، فستان حورية البحر المرصع باللؤلؤ الذي ارتدته النجمة مارلين مونرو في فيلم "The Prince and the Showgirl العام 1957.
وتم بيعه بـ 100 ألف دولار، مع تذكرة ذهبية من فيلم Willy Wonka & The Chocolate Factory العام 1971.
وتضمنت القطع كذلك فستان الممثلة والنجمة "جودي غارلند" والذي ارتدته في فيلم The Wizard of Oz في العام 1939 وتم بيعه بمبلغ 125 ألف دولار، مع سترة النجم ديك فان دايك والتي تم ارتداؤها في فيلم Mary Poppins في العام 1964 وحققت مبلغ 200 ألف دولار.
كما عُرض فستان ارتدته الممثلة الإنجليزية، جولي أندروز في فيلم The Sound of Music العام 1965 وتم بيعه مقابل 100 ألف دور، وسيارة Beetle المعدلة بمبلغ أكثر من 500 ألف دولار والتي ظهرت في فيلم Herbie Goes Bananas.
وتضمن المزاد أيضًا قاذفة القنابل Y-wing والتي صُممت من أجل فيلم Star Wars وبيعت بمبلغ 175 ألف دولار، مع القفاز المسلح لشخصية "فريدي كروغر" الذي استخدمه النجم روبرت إنجلوند في فيلم Dream Warriors العام 1984 والذي وصل سعره لحوالي 113 ألف دولار.
كما عرض الدرع الواقي الذي استخدمه النجم كريس إيفانز في فيلم Avengers: Endgame العام 2019، مقابل أكثر من 500 ألف دولار.