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أم بالتبني متهمة بإساءة مروعة لطفل معاق

أم بالتبني متهمة بإساءة مروعة لطفل معاق
إساءة معاملة طفل المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 7:30 ص

ألقت شرطة ولاية ميسوري الأمريكية القبض على كاتيغا رين أرنيت، البالغة من العمر 54 عاما، بتهمة إساءة معاملة ابنها بالتبني في واقعة مروعة.

ووفقا لوثائق المحكمة، تم العثور على الطفل، المصاب بمرض يُدعى السنسنة المشقوقة، في أوضاع مأساوية داخل منزلها في بلدة نويل.

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ولم يتم تحديد عمر ابنها في الملف القانوني وفقا لـ"الديلي ميل"، لكن حالته هي نتيجة لعيب خلقي يؤدي إلى عدم إغلاق الحبل الشوكي بشكل كامل أثناء الحمل و"جعله مشلولا".

وفي التفاصيل كان قد تلقى المسعفون بلاغًا عن الحادثة، ووصلوا إلى منزل أرنيت، حيث عثروا على ابنها ملقى على أرضية غرفة النوم وهو يرتدي حفاضة للبالغين، بحسب التقرير.

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كما وُجدت قسطرة متصلة بكيس فارغ يحتوي على بقايا متكلسة؛ ما يشير إلى أن الطفل لم يتبول لفترة طويلة، ونُقل الطفل إلى مستشفى فريمان، ثم إلى معهد ميسوري لجراحة العظام في كولومبيا، حسب وثائق المحكمة.

وأقرت أرنيت بالذنب في 10 يوليو أمام محكمة مقاطعة ماكدونالد، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 13 أغسطس.

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