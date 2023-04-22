سفينة "مونتيفيديو مارو"
سفينة "مونتيفيديو مارو"

أستراليا تعثر على حطام سفينة غرقت في الحرب العالمية الثانية

رويترز
رويترز

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، يوم السبت، إنه تم العثور في بحر الصين الجنوبي على حطام سفينة تجارية يابانية كانت قد غرقت إبان الحرب العالمية الثانية وعلى متنها 864 جنديا أستراليا، مما يغلق فصلا مأساويا من تاريخ البلاد.

وأضاف الوزير الأسترالي أنه تم اكتشاف حطام السفينة "مونتيفيديو مارو" شمال غربي جزيرة "لوزون الفلبينية.

تم إغراق السفينة "مونتيفيديو مارو" بواسطة غواصة أمريكية دون أن تعلم أنها تنقل أسرى حرب
اجزاء من حطام السفينة في قاع البحر
اجزاء من حطام السفينة في قاع البحر

وكانت السفينة التي لا تحمل أي علامات تنقل أسرى حرب وفقدت منذ إغرقها قبالة سواحل الفلبين في يوليو /تموز 1942.

وكان قد تم إغراقها بواسطة غواصة أمريكية دون أن تعلم أنها تنقل أسرى حرب.

ووقع الحادث الذي يعد أسوأ كارثة بحرية في تاريخ أستراليا، بينما كانت السفينة في طريقها من ما يعرف الآن ببابوا غينيا الجديدة إلى هاينان الصينية.

ويأتي الكشف عن مصير السفينة الذي طال انتظاره قبل أحياء ذكرى يوم أنزاك في 25 أبريل/ نيسان، وهو يوم رئيسي في أستراليا ونيوزيلندا لإحياء ذكرى مقتل جنودهما في جميع الحروب العسكرية.

فريق البحث يستعرض موقع السفينة
فريق البحث يستعرض موقع السفينة
سفينة "مونتيفيديو مارو"
العثور على أعمق حطام سفينة في العالم غرقت قبل 77 عامًا

وقال وزير الدفاع الأسترالي في رسالة عبر الاتصال المرئي: "هذا يضع نهاية لواحد من أكثر الفصول مأساوية في تاريخ أستراليا البحري".

وتم العثور على الحطام على عمق أكثر من 4 آلاف متر ويعتقد أن أكثر من ألف رجل، أسرى حرب ومدنيون من عدة دول، لقوا حتفهم في هذه المأساة.

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