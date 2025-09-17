رحيل كاتبة The Walking Dead إثر حادث سير مروّع

توفيت آمي بلانك لاسي، مستشارة سيناريو مسلسل The Walking Dead، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد أن صدمتها سيارة ولاذ سائقها بالفرار، في حادث وقع بمدينة أتلانتا في 1 سبتمبر. وقد نُقلت إثره إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة بأربعة أيام.

وأوضحت شرطة أتلانتا أن باك رولينز، البالغ من العمر 31 عامًا، كان يقود سيارته بسرعة تجاوزت الحد المسموح به بأكثر من الضعف، وفقد السيطرة عليها؛ ما أدى إلى اصطدامها بسيارة آمي وأبنائها. وتم توجيه تهم القتل العمد، والصدم والهروب، والقيادة المتهورة، والسرعة الزائدة إلى المتهم.

أخبار ذات علاقة وفاة كيلي ماك بطلة مسلسل The Walking Dead عن 33 عاما

وبعد انتشار الخبر، نعى خاري بايتون، نجم المسلسل، زميلته بنشر صورة تجمعهما على "إنستغرام"، معبّرًا عن حزنه العميق لفقدانها.

كما شارك المعجبون وزملاؤها في الوسط الفني التعازي، مؤكدين شخصيتها المشرقة وحبها للعمل مع الآخرين.

والجدير بالذكر أن آمي بلانك لاسي عملت أيضًا مشرفة على نصوص مسلسلات شهيرة مثل Kingdom Business، وLoki، وMacGyver، وHalt and Catch Fire؛ تاركة إرثًا مهنيًا غنيًا في عالم التلفزيون.