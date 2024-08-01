لقيت طفلة تونسية تبلغ من العمر 7 سنوات حتفها في ولاية "القصرين"، إثر طلقة تلقتها في بطنها من "بندقية خرطوش" بعد مزاح من طفل آخر قريب لها، ويبلغ من العمر هو الآخر 7 سنوات.

وشهدت منطقة "القرين" الواقعة المأساوية، حين ذهب الطفلان ضمن زيارة عائلية بصحبة ذويهما إلى منزل جدهما لقضاء جزء من العطلة الصيفية معه. وأخرج الطفل بندقية قديمة من موضعها وصوبها تجاه الطفلة بغرض المزاح لتخرج منها طلقة قاتلة.

وفي تصريحات إذاعية محلية، أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري فتح بحث تحقيقي بشبهة القتل العمد في الواقعة، وذلك بعد معاينة ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق للواقعة.

وأشار العمري إلى أنه سيتم عرض جثة الطفلة على الطب الشرعي اليوم الخميس.