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تفاصيل الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

تفاصيل الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي المصدر: وسائل إعلام مصرية
محمد بركة
محمد بركة
23 يوليو 2025، 3:14 م

تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، تنطلق الدورة الـ 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 دولة.

ووفقاً لغادة شاهين، المدير الفني للمهرجان، فإن الدورة الجديدة تحمل اسم الفنانة المصرية ليلى علوي، وتتضمن 7 مسابقات رئيسة، هي: مسابقة "الفيلم المتوسطي الطويل" و"الفيلم المتوسطي القصير" و"ممدوح الليثي للسيناريو" و"أفلام شباب مصر"، بالإضافة إلى "المسابقة الدولية لأفلام الأطفال" و"نور الشريف للفيلم العربي الطويل" و"الفيلم المصري الطويل".

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 ويُعد المغرب ضيف شرف الدورة الجديدة التي تشهد مشاركة لافتة من جانب فرنسا، وإيطاليا، واليونان، والبرتغال، وألبانيا، وإسبانيا، ومصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، وسوريا، والجزائر، وتونس.

ويشمل برنامج المهرجان فعاليات ثقافية متنوعة، وندوات فكرية، وورش عمل، و"ماستر كلاس" في مجالات الإخراج والتصوير والتمثيل، بالإضافة إلى عرض أكثر من 120 فيلماً تتنوع ما بين الروائي، والوثائقي، والتحريك، والتجريبي، الطويل والقصير.

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