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"صدمة" بعد الكشف عن سبب وفاة نجمة التواصل الاجتماعي إيفا إيفانز

"صدمة" بعد الكشف عن سبب وفاة نجمة التواصل الاجتماعي إيفا إيفانز
إيفا إيفانزالمصدر: YouTube/Eva Evans
فريق التحرير
فريق التحرير
03 يوليو 2024، 2:56 م

كشف متحدث باسم مكتب الطب الشرعي في نيويورك لموقع TMZ المختص بأخبار المشاهير، سبب وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي إيفا إيفانز في 20 أبريل الماضي. 

وقال المتحدث، إن إيفا توفيت نتيجة الانتحار شنقًا بشقتها في نيويورك، وكانت تبلغ من العمر 29 عامًا.

وشاركت شقيقة إيفانز، ليلى جوي، خبر وفاة أختها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون ذكر السبب، ما تسبب في حالة من الصدمة بين متابعيها الكثر. 

وقالت ليلى في منشور عبر "إنستغرام": "تلقت عائلتي أمس خبر وفاة أختي الجميلة إيفا، الرائعة والمبدعة والمهتمة والمرحة". 

وأضافت: "بعد 24 ساعة، ما زلت أجد نفسي في حلقة مستمرة من الإنكار والقبول؛ لذا أعلم مدى صعوبة تصديق هذه الأخبار".

 

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وتابعت قائلة: "أتمنى لو كانت إيفا هنا الآن لأشير إليها؛ لأنها ستستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل أفضل، وتعرف كيف تقول ما لا أستطيع قوله. سأحاول أن أختصر الحديث حتى نتمكن من التخطيط للأيام القليلة القادمة، لكنكم ستسمعون الكثير مني عن مدى أهمية إيفا بالنسبة لي ومدى اختلاف العالم بدونها".

وشغلت وفاة إيفا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا عدة فرضيات وإشاعات عن سبب رحيلها، ومع إعلان انتحارها، عاد الجدل مجددا، بعد تداول العديد من التعليقات. 

وعبر معجبو إيفا عن صدمتهم لانتحارها، مشيرين إلى أنهم لم يلاحظوا يوما أنها تعاني من أي مشاكل في الصحة العقلية أو الاكتئاب، مشددين على أنها كانت مرحة ومبتسمة دائما. 

 

 

 

انتحارمواقع التواصل الاجتماعي

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