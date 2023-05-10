البابا: مرتكبو الاعتداءات الجنسية "أعداء بحاجة للحب"
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن مرتكبي الانتهاكات الجنسية "أعداء مثيرون للاشمئزاز يستحقون التنديد والعقاب، لكنهم بحاجة للحب والرعاية".
وجاءت تعليقات فرنسيس، في حديث خاص مع أفراد من المنظمة اليسوعية، إحدى المنظمات القوية في الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارة للمجر، في 29 أبريل/ نيسان، ونشرت مجلة "سيفيلتا كاتوليكا" الإيطالية التصريحات، اليوم الثلاثاء.
وشوَّهت فضائح اعتداءات جنسية سمعة الكنيسة، ومثَّلت تحديًا كبيرًا أمام البابا فرنسيس، الذي أقرَّ سلسلة من الإجراءات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، بهدف محاسبة قيادات الكنيسة المسؤولة عنها.
وسأل أحد الأعضاء المجريين في المنظمة اليسوعية بابا الفاتيكان عن كيفية اتباع تعاليم السيد المسيح المتعلقة بحب الأعداء إذا كانوا من مرتكبي الاعتداءات الجنسية.
ورد البابا فرنسيس، قائلًا: "المعتدي عدو يجب التنديد به.. كل منا يشعر بهذا لأننا نتعاطف مع معاناة المعتدى عليه.. حتى التحدث إلى المعتدي يثير الاشمئزاز، هذا ليس بالأمر السهل.. لكنهم أبناء الله أيضًا.. إنهم يستحقون العقاب، لكنهم أيضًا يستحقون الرعاية الكنسية".
وأشاد فرنسيس، الأسبوع الماضي، بجهود لجنة الفاتيكان الدولية الرامية إلى منع الاعتداءات الجنسية، والتي استقال عضو رفيع المستوى فيها بسبب اتهامه لها بالافتقار للشفافية.