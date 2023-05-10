البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا: مرتكبو الاعتداءات الجنسية "أعداء بحاجة للحب"

رويترز
رويترز

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن مرتكبي الانتهاكات الجنسية "أعداء مثيرون للاشمئزاز يستحقون التنديد والعقاب، لكنهم بحاجة للحب والرعاية".

وجاءت تعليقات فرنسيس، في حديث خاص مع أفراد من المنظمة اليسوعية، إحدى المنظمات القوية في الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارة للمجر، في 29 أبريل/ نيسان، ونشرت مجلة "سيفيلتا كاتوليكا" الإيطالية التصريحات، اليوم الثلاثاء.

المعتدي من أبناء الله أيضًا.. يستحق العقاب، لكنه أيضًا يستحق الرعاية الكنسية.
البابا فرنسيس

وشوَّهت فضائح اعتداءات جنسية سمعة الكنيسة، ومثَّلت تحديًا كبيرًا أمام البابا فرنسيس، الذي أقرَّ سلسلة من الإجراءات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، بهدف محاسبة قيادات الكنيسة المسؤولة عنها.

وسأل أحد الأعضاء المجريين في المنظمة اليسوعية بابا الفاتيكان عن كيفية اتباع تعاليم السيد المسيح المتعلقة بحب الأعداء إذا كانوا من مرتكبي الاعتداءات الجنسية.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا يتحدى أوربان ويدعو المجريين لفتح أبوابهم أمام المهاجرين

ورد البابا فرنسيس، قائلًا: "المعتدي عدو يجب التنديد به.. كل منا يشعر بهذا لأننا نتعاطف مع معاناة المعتدى عليه.. حتى التحدث إلى المعتدي يثير الاشمئزاز، هذا ليس بالأمر السهل.. لكنهم أبناء الله أيضًا.. إنهم يستحقون العقاب، لكنهم أيضًا يستحقون الرعاية الكنسية".

وأشاد فرنسيس، الأسبوع الماضي، بجهود لجنة الفاتيكان الدولية الرامية إلى منع الاعتداءات الجنسية، والتي استقال عضو رفيع المستوى فيها بسبب اتهامه لها بالافتقار للشفافية.

منوعات
الفاتيكان

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com