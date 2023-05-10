البابا: مرتكبو الاعتداءات الجنسية "أعداء بحاجة للحب"

وشوَّهت فضائح اعتداءات جنسية سمعة الكنيسة، ومثَّلت تحديًا كبيرًا أمام البابا فرنسيس، الذي أقرَّ سلسلة من الإجراءات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، بهدف محاسبة قيادات الكنيسة المسؤولة عنها.

وسأل أحد الأعضاء المجريين في المنظمة اليسوعية بابا الفاتيكان عن كيفية اتباع تعاليم السيد المسيح المتعلقة بحب الأعداء إذا كانوا من مرتكبي الاعتداءات الجنسية.