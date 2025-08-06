صاعقة رعدية تزهق حياة يمنيتين وطفليهما

أودت صاعقة رعدية، بحياة 4 مدنيين من أسرة واحدة، في الأمطار الغزيرة التي شهدتها الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر صحافية يمنية إن صاعقة رعدية ضربت منزلا ريفيا في قرية "المروى" التابعة لمديرية مريس، شمالي محافظة الضالع، خلال موجة التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار والعواصف التي عاشتها المنطقة يوم أمس الأربعاء.

وأكدت المصادر مقتل امرأتين من أسرة واحدة وطفليهما، جراء ضربة الصاعقة الشديدة، فيما أصيبت امرأة ثالثة باختناق، ونُقلت بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات الأولية.

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وفي أواخر الشهر الماضي، اختطفت الصواعق الرعدية في كل من صنعاء وصعدة والمحويت والحديدة وإب، شمالي البلاد، أرواح 9 يمنيين وتسببت بإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 3 منازل.

ورغم استبشار اليمنيين بقدوم موسم الأمطار السنوي، غير أنه بات في الأعوام الأخيرة يجلب معه الموت والدمار، في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتطرفة.

وخلال العام الماضي، أزهقت الصواعق الرعدية حياة أكثر من 160 يمنيا، فيما بلغت أعداد ضحايا السيول والفيضانات المدمّرة إلى ما يزيد على 300 قتيل، في مختلف محافظات البلاد.