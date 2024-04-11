لم يتطرق لمرض كيت.. الأمير ويليام يكسر صمته للإشادة بلاعبة معتزلة

كسر الأمير وليام صمته المطبق منذ إعلان زوجته كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان، للإشادة بلاعبة كرة قدم معتزلة.

وأشاد ويليام، أمير ويلز باللاعبة الإنكليزية راشيل دالي، التي أعلنت الأربعاء، اعتزالها الدولي لكرة القدم.

وكتب ويليام، عبر خاصية "ستوري" بمنصة إنستغرام "شكرا لك على العديد من العروض التي لا تُنسى. في انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن".

ويعد هذا أول حديث للأمير ويليام منذ إعلان إصابة زوجته كيت بمرض بالسرطان، لكن من دون أن يتطرق لمرضها.

وفي وقت سابق كشفت كيت، أميرة ويلز، في بيان مصور إصابتها بمرض بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي.

كما أعلن قصر باكنغهام قبل نحو شهرين عن إصابة الملك تشالرز الثالث بالسرطان.

ويعيش أمير ويلز"ضغطا كبيرا" وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية وكتبت: "سيكون الضغط على وريث العرش كبيرا. لا يتعين عليه فقط دعم زوجته وأبيه، بل يجب عليه أيضا رعاية أطفاله الصغار خلال أزمة طبية عائلية في مرأى ومسمع من التغطية الإعلامية العالمية".