قتلى وجرحى في حريق بمركز أبحاث قرب موسكو (فيديو)
ذكرت قناة بازا تيليغرام أن 7 أشخاص لقوا حتفهم فيما جرح آخرون في حريق بمركز أبحاث سابق قرب موسكو اليوم الاثنين.
وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت وفقا لوكالة "رويترز"، أن شخصين لقيا حتفهما بعد سقوطهما من الطوابق العليا بمبنى المركز المؤلف من ثمانية طوابق.
من جهتها قالت خدمات الطوارئ الروسية إن هناك جرحى وعالقين في طوابق المبنى الذي تعرض لاندلاع الحريق الضخم.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان "بحسب المعلومات الأولية، فإن هناك تسعة أشخاص آخرين في المبنى.. وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة".
وتداول نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل، تظهر تصاعد أعمدة الدخان الأسود من نوافذ المبنى.