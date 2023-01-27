أمريكي ينفق 2 مليون دولار سنويا لتخفيض عمره البيولوجي

وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر، أظهرت نتائج الاختبارات التي قام بها مؤخرًا أنه يتمتع بقلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وبشرة شخص عمره 28 عامًا وقدرة رئوية ولياقة شخص يبلغ من العمر 18 عامًا، في إطار برنامجه المكثف الذي يُدعى Project Blueprint.

ويقود هذا البرنامج الطبيب أوليفر زولمان، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا يطلق على نفسه اسم "طبيب إعادة الشباب"، ويدعمه فريق مكون من أكثر من 30 خبيرًا صحيًا.

وكان قد تعاون جونسون وزولمان معًا لاختبار مجموعة من العلاجات المتطورة الواعدة على جسد جونسون، كما أشار أطباؤه إلى أنه على وشك الشروع في بعض الإجراءات التجريبية، بما في ذلك العلاجات الجينية.