أمريكي ينفق 2 مليون دولار سنويا لتخفيض عمره البيولوجي
نجح رجل الأعمال الأمريكي، براين جونسون البالغ من العمر 45 عامًا في خفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات من خلال الالتزام ببرنامج طبي صارم يكلفه ما يصل إلى 2 مليون دولار سنويا.
ويساعد جونسون فريق مكون من نحو 30 طبيبًا وخبيرًا يشرفون على جميع العمليات الحيوية في أعضاء جسمه، من أجل تحويله إلى جسد شاب يبلغ من العمر 18 عاما.
وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر، أظهرت نتائج الاختبارات التي قام بها مؤخرًا أنه يتمتع بقلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وبشرة شخص عمره 28 عامًا وقدرة رئوية ولياقة شخص يبلغ من العمر 18 عامًا، في إطار برنامجه المكثف الذي يُدعى Project Blueprint.
ويقود هذا البرنامج الطبيب أوليفر زولمان، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا يطلق على نفسه اسم "طبيب إعادة الشباب"، ويدعمه فريق مكون من أكثر من 30 خبيرًا صحيًا.
وكان قد تعاون جونسون وزولمان معًا لاختبار مجموعة من العلاجات المتطورة الواعدة على جسد جونسون، كما أشار أطباؤه إلى أنه على وشك الشروع في بعض الإجراءات التجريبية، بما في ذلك العلاجات الجينية.
ولا يزال البرنامج الصحي الذي يخضع له جونسون في مراحله التجريبية، ويتبع جونسون نمط حياة محددا، ويستيقظ في الخامسة صباحا، ويتناول مجموعة من الفيتامينات والمكملات يوميًا، إضافة إلى اتباع نظام غذائي نباتي صارم من الأطعمة الصلبة واللينة.
كما يقوم رجل الأعمال بتوثيق نمط حياته بدقة، حيث التقط أكثر من 33 ألف صورة لأمعائه ويخضع كل شيء للمراقبة، بدءًا من كثافة عظامه إلى عدد مرات الانتصاب ليلًا.
ويعيش جونسون وفقًا لنظام دقيق أشبه بوظيفة بدوام كامل في إطار مشروع Blueprint، وهو يتناول ما يعادل 1.977 سعرة حرارية في اليوم، لضمان بقاء مستويات الدهون في جسمه بين 5 و6% فقط.
وأوضح جونسون أن هدفه هو التأكد من أن دماغه والكبد والكليتين والأسنان والجلد والشعر والقضيب والمستقيم تعمل كما لو أنه شخص عمره 18 عامًا.
ويعد براين جونسون، مستثمرا ورجل أعمال أمريكيا، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيرنيل، وهي شركة تقوم بتطوير واجهات عصبية متقدمة.
وكان قد أسس جونسون في الثلاثينيات من عمره شركة Braintree Payment Solutions ، التي باعها لشركة eBay في عام 2013 مقابل 800 مليون دولار.