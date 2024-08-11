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وفاة المغني المصري محمد فوزي في حادث مروع (صور)

وفاة المغني المصري محمد فوزي في حادث مروع (صور)
محمد فوزيالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2024، 11:07 م

أعلن في مصر، فجر اليوم الاثنين، وفاة المغني المصري النوبي محمد فوزي عن عمر ناهز عمره 53 عاماً، جرّاء حادث مروري مروع.

وأفادت مصادر مصرية بأن الحادث، أسفر أيضاً عن مصرع اثنين آخرين كانا من بين المصابين، لفظا أنفاسهما الأخيرة لاحقاً.

وبحسب المصادر، وقع الحادث جرّاء تصادم سيارتين "ميكروباص" وملاكي على الطريق الصحراوي الغربي قرب منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان.

وذكرت المصادر أنه تم نقل 9 أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا للمغني الراحل، الذي كان يحيي حفل زفاف قبل الحادث، بحسب ناشطين.

 

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