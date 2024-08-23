نفى مسؤول جزائري، صحة فيديو متداول، قال ناشروه إنه يظهر لحظة اعتداء إمام مسجد على مسن في مدينة جلفة، جنوبي العاصمة.

ونقل موقع "الخبر" المحلي، عن مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة، تأكيده أن "الاعتداء وقع بين مصلين من رواد المسجد، وأن الحادثة لا تعكس تصرفات الأئمة المعتمدين في المنطقة".

وتداول الجزائريون مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء على رجل مسن يُدعى الشيخ نوراني، يبلغ من العمر 70 عامًا، بالقرب من مسجد الزبير بن العوام في المدينة، بعد صلاة الفجر.

وأثار المقطع غضبا كبيرا بعد أن تعرض النوراني للضرب من قبل شخص قيل إنه إمام المسجد، بسبب طلبه عدم تأخير إقامة صلاة الفجر.