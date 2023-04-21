الدراما الرمضانية العراقية 2023 تثير الجدل.. لماذا؟

يُثار جدل في العراق بسبب المسلسلات التلفزيونية التي عُرضت في شهر رمضان المبارك، لما تقدمه هذه الأعمال من محتوى ينافي الأعراف والتقاليد، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مراسل "إرم نيوز" في عدة مناطق بالعراق.

ومن المسلسلات التي أثارت الجدل "الكاسر" الذي أغضب عشائر الجنوب، بحسب المستطلعين، ما حدا بهيئة الإعلام العراقية إلى إيقاف عرض المسلسل.

وكذلك مسلسل "دفعة لندن"، الذي تدور أحداثه في نهاية السبعينات عن ثلاث فتيات عراقيات يعملن كخادمات لمواطنين كويتيين، ما يمثل انتهاكاً لحقوق المرأة العراقية، بحسب مراقبين.

ويطالب العراقيون بمتابعة النصوص والمشاهد التي تتضمنها المسلسلات وفرض الرقابة عليها، فيما اشتكى آخرون من "شللية" بعض الأعمال الدرامية ونمطيتها.