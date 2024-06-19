السعودية تحذر من ملابس رضّع في الأسواق تسبب الاختناق

حذرت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء، الأمهات من ملابس رضع جديدة في الأسواق بعد اكتشاف خلل فيها يسبب الاختناق، وطلبت منهنَّ التوقف فوراً عن استخدامها.

وقالت الوزارة في بيان، إن تحذيرها يشمل 741 طقم ملابس نوم للأطفال الرضع، بعد اكتشاف خلل في تصميم السحّاب، قد يؤدي إلى انفصال مقبض السحّاب؛ مما يشكل خطر الاختناق.

وأوضحت أن إجراء الاستدعاء الذي اتخذته، يستهدف سلامة الرضع، ويستوجب التوقف فوراً عن استخدام المنتج، وإعادته واسترداد كامل مبلغ الشراء.