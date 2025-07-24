لطيّ الأزمة.. راغب علامة يلتقي مصطفى كامل قبيل حفل مصر

أكد خضر علامة، شقيق ومدير أعمال الفنان اللبناني راغب علامة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن شقيقه يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مصر، يوم الثاني من أغسطس/آب المقبل، في منطقة الساحل الشمالي، ضمن سلسلة جولاته الصيفية لهذا العام.

وكشف خضر أن راغب علامة يعتزم زيارة مقر نقابة المهن الموسيقية في القاهرة قبل موعد الحفل، تأكيدًا على التزامه بالإجراءات المعتمدة، وللقاء نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، في إطار مهني يسوده الاحترام والتعاون.

وأضاف: "المحبة المتبادلة بين راغب والجمهور المصري، التي ترسخت عبر سنوات، تظل ركيزة أساسية في حضوره الفني"، مشيرًا إلى عمق الروابط التي تجمعه بنقابة الموسيقيين، وبالفنان مصطفى كامل، وسائر الوسط الفني المصري.

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وشدد خضر على أن راغب علامة يعتبر النقابة بيته الطبيعي، وهو نفس ما عبّر عنه مصطفى كامل سابقًا، موضحًا أن اللقاء المرتقب سيتسم بالودّ والدعابة، إذ سيحتسي الطرفان القهوة في جلسة حوارية بهدف طي صفحة الأزمة الأخيرة، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار خضر إلى ما قيل بشأن ممازحة راغب علامة للاعب الزمالك أحمد فتوح، بعد توقيع غرامة مليون جنيه عليه؛ بسبب حضوره أحد حفلات راغب بدلًا من الالتحاق بمعسكر الفريق، قائلًا إن ما صدر من شقيقه كان بروح الدعابة فقط، نظرًا لاهتمامه بكرة القدم ومتابعته لها.

كما عبّر عن امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه راغب من الجمهور المصري، وعدد من النقاد والإعلاميين، مؤكدًا أن العلاقة مع الوسط الفني والإعلامي المصري تقوم على محبة متبادلة راسخة.

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واختتم خضر علامة حديثه بالإشارة إلى أن الحفل المرتقب في 2 أغسطس/آب سيخضع لـضوابط تنظيمية صارمة، لتفادي تكرار مشهد صعود المعجبات إلى المسرح، مؤكدًا أن الجهة المنظمة تتحمل مسؤولية ضمان السلامة والانضباط وفقًا للمعايير المعتمدة.

وكانت الأزمة قد بدأت يوم 21 يوليو/تموز الجاري، بعدما قررت نقابة المهن الموسيقية وقف راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ"تجاوزات" خلال حفلاته، وما اعتبرته مخالفة للأعراف والتقاليد المصرية، مع تعليق التصريح الخاص به لحين مثوله أمام لجنة مختصة في النقابة.

وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا، ووجّه مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للنقيب مصطفى كامل، متهمين إياه بالبحث عن "الشو الإعلامي"، في محاولة لإثبات دوره كـ"حامٍ للذوق العام الموسيقي في مصر"، على حد تعبيرهم.