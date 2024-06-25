حادثة نادرة في الأردن.. أم تنجب توأم بنات وتتسلم بنتًا وولدًا

قالت سيدة أردنية إنها فُوجئت بعد إنجابها توأمًا من البنات، أن المستشفى سلّمها ولدًا وبنتًا.

وأوضحت لإذاعة محلية، أنها بحسب تقارير الأطباء كانت حاملاً بتوأم من البنات، وأنها أنجبتهما في مستشفى الجامعة الأردنية، وأكدت أن الأطباء أكدوا لها أيضًا أنها أنجبت توأمًا من البنات.

وأضافت أن والد الطفلتين قام بتسجيل توأم البنات في الأحوال المدنية، قبل أن تُفاجأ لدى خروجهما من المستشفى بأنهما تسلّما ولدًا وبنتًا.

وأكدت أن العائلة رفضت استلام الولد، وأنها تطالب بإجراء فحص "DNA" للتأكد من نسبه.