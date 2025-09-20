مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الخردلي جنوب لبنان

مقتل سائق حافلة طعنًا في لبنان.. ما التفاصيل؟

إرم نيوز

أقدم مجهولون، صباح السبت، على طعن سائق حافلة ركاب في منطقة الرابية اللبنانية، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ المعتدون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين، وكشف ملابسات الجريمة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن حادثة الطعن وقعت أمام عدد من المارّة.

كما أفيد أن خلفية الجريمة تعود إلى خلافات سابقة تتعلق بخط نقل الركاب من الرابية إلى طريق المطار.

