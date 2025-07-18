مصرع أسرة يمنية في سيول جارفة بمحافظة إب (فيديو)

لقي 4 يمنيين من أسرة واحدة مصرعهم، الجمعة، إثر السيول الجارفة التي شهدتها محافظة إب، وأدت إلى خسائر مادية.

وذكرت مصادر محلية، أن أسرة مكوّنة من أب وأم وطفلتين، كانوا على متن سيارتهم الخاصة في مجرى السيل بمنطقة "المشنة" القريبة من السجن المركزي بمدينة إب مركز المحافظة، قبل أن تُحتجز السيارة في موقعها مع تدفق مياه السيول.

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وقالت المصادر، إن الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها مدينة إب الجبلية، أدت إلى جريان السيول بشكل جارف ومدمّر، وهو ما حال دون خروج سيارة الأسرة المحتجزة في مجرى السيل، قبل أن تجرفها المياه المتدفقة بمن فيها.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن رب الأسرة (في عقده الرابع من العمر) مغترب في الولايات المتحدة، عاد مؤخرا إلى وطنه لزيارة مسقط رأسه بمدينة إب، بعد اغتراب دام عدة سنوات.

مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم بأن المنطقة التي يسير فيها بسيارته، سائلة مخصصة لجريان السيول، ويجب تجنبها خلال هطول الأمطار الغزيرة.

وبحسب التقارير المحلية، فإن السيول الكبيرة الجارية من المنحدرات الجبلية المحيطة بالمدينة، تسببت في وقوع خسائر مادية وأضرار في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، إلى جانب الخسائر البشرية.

وتعدّ محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، من أكثر محافظات البلاد عرضة لأضرار السيول، نتيجة انعدام البنى التحتية القادرة على مواجهة المياه المتدفّقة من المنحدرات الجبلية الوعرة خلال مواسم الأمطار.