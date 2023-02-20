هذه السمكة المعرضة للانقراض تمشي على يديها

في الأعماق المظلمة والغليظة لنهر ديروينت في جزيرة تسمانيا الأسترالية، يمكن العثور على نوع غير عادي من الأسماك لا يسبح بل يمشي على يديه.

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الإثنين، إلى أن سمكة اليد تتحرك باستخدام الزعانف الصدرية التي تشبه اليدين وتتربص في الأعماق الضبابية، مستعدة للانقضاض على فريستها.

ولفتت إلى أن لون السمكة الكريمي وبقعها ذات اللون البني الداكن أو البرتقالي يمتزج مع الأرضية الرملية للنهر، ما يجعل من الصعب رؤية تلك الأسماك بل ويصعب تصويرها.

وقالت الشبكة: "هذا إلى جانب حقيقة أن هذا النوع مهدد بشدة بالانقراض، إذ يُعتقد أن أقل من 3000 سمكة ما زالت تعيش في المياه".