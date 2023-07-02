مصرع 6 أشخاص جرّاء انهيار مبنى قيد الإنشاء في ساحل العاج

قضى ستة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون في انهيار مبنى قيد الإنشاء، الجمعة، في أبيدجان، وفق ما أعلنت وزارة الإعمار في ساحل العاج، مساء السبت.

وأوضحت الوزارة أن المبنى "غير المرخص" الواقع في منطقة "كوكودي" انهار ظهر الجمعة، فيما أفادت وكالة "فرانس برس" أن البحث عن الضحايا تحت الأنقاض استمر عدة ساعات.