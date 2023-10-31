تونس.. إصابات إثر أعمال عنف في ملهى ليلي

تحولت سهرة أحياها مغني راب في أحد الملاهي الليلية بمحافظة سوسة الواقعة شرقي تونس إلى ما يشبه "فيلم رعب"، عندما بدأت أعمال عنف أدت إلى وقوع إصابات، وهو أمر دفع السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في شأن ذلك.

ووقعت أحداث عنيفة في الملهى الليلي بحسب شهود عيان قالوا إن معظم مرتاديه غادروه دون أن يسددوا الفواتير، ما تسبب له في خسائر فادحة، علاوة على أضرار مادية كبيرة.

وقال وسام الشريف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، إن المحكمة تلقت معطيات حول هذه الحادثة التي وصفتها المصادر بأنها تبادل للعنف بين مجموعة من مرتادي الملهى نجم عنها عدة إصابات، كما تعمّد المعتدون تهشيم بعض محتويات المحلّ.

وأضاف الشريف في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية الخاصة أن "النيابة العامة أمرت على الفور بمباشرة التحقيقات اللازمة".