تحطم طائرة صغيرة في بحيرة سويسرية

غرقت طائرة خفيفة في بحيرة لوسيرن بسويسرا، بعد حادث لم تتضح أسبابه بعد.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الاثنين، إنه لم يكن من الممكن بعد تحديد ما إذا كان الطيار حاول الهبوط بشكل طارئ على الماء، أم أن الطائرة تحطمت.

وأفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة بأن الطائرة كانت في طريقها إلى قلعة فويرشتاين في بافاريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وأكد متحدث باسم شرطة لوسيرن أن طائرة خفيفة غرقت في البحيرة. وقال إنها كانت واضحة في البداية على سطح الماء لكنها غرقت بعد ذلك.

ويعمل العديد من رجال الشرطة والإطفاء وفرق الإنقاذ في موقع الحادث. ولم يقدم المتحدث أي معلومات عن مكان المغادرة، أو وجهة الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، حتى الآن.