"لابوبو" تشعل السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025 (فيديو)

تألقت نجمة برنامج "سباق السحب" RuPaul’s Drag Race جويلا على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي في دورته السابعة والسبعين، يوم الأحد 14 سبتمبر، مرتدية زيًا مستوحى من دمى لابوبو الشهيرة.

والنجمة البالغة من العمر 25 عامًا اختارت بدلة فروية تغطي كامل جسدها، ونسقت معها حقيبة على شكل علبة طعام صيني جاهزة، لتكمل الإطلالة المميزة التي أطلقت عليها "نسخة لابوبو السلايسية".

ووصف موقع "بوب مارت" الإلكتروني، المتخصص ببيع دمى لابوبو، الدمى المحشوة بأنها "وحش شيطاني لطيف بآذان مدببة، وابتسامة ماكرة، وأسنان حادة جدًا".

ورافقت جويلا زميلتها كوري كينغ، نجمة البرنامج أيضًا، التي اختارت زي مايكل جاكسون، حيث لاقت مشاركتهما تفاعلًا واسعًا من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، معبّرين عن إعجابهم بروح الدعابة والإبداع في إطلالتيهما.

يُذكر أن جويلا وكينغ شاركتا في الموسم السابع عشر من "سباق السحب"، الذي رُشح هذا العام لثماني جوائز إيمي وفاز خلال مسيرته الطويلة بـ29 جائزة، منها جائزة أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية في أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2023.