رونالدو وجورجينا في أحد مستشفيات الرياض لإجراء عملية لابنتهما
نقل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، ابنتهما إلى أحد المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض بشكل مفاجئ.
ووفق الأنباء المتداولة، فإن ابنة رونالدو وحبيبته ستجري عملية "الزائدة"، بعد أن عانت منها، طوال الأيام الماضية.
وظهر النجم البرتغالي وحبيبته داخل غرفة في المستشفى، بجانب سرير عليه ابنتهما وبجانبها الطبيب، وكان رونالدو وجورجينا يرتديان "البالطو المعقم"، وتمنّى جمهور رونالدو وجورجينا للطفلة الشفاء العاجل.