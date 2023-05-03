رونالدو وجورجينا في أحد مستشفيات الرياض لإجراء عملية لابنتهما

نقل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، ابنتهما إلى أحد المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض بشكل مفاجئ.

ووفق الأنباء المتداولة، فإن ابنة رونالدو وحبيبته ستجري عملية "الزائدة"، بعد أن عانت منها، طوال الأيام الماضية.