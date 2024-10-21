تركيا.. السرقة في توقيت غير متوقع تجلب للصوص الملايين

نجح لصان في تركيا بتنفيذ سرقات طوال عام كامل من دون أن يتم كشفهما، بعدما اختارا توقيتاً صادماً استغلا فيه تواجد المصلين في المسجد كل يوم جمعة.

ويعمل مصطفى نعمة، 66 عاماً، وأحمد الحسين، 27 عاماً، في ورشة للنسيج بمدينة أضنة جنوبي تركيا، ودأبا على سرقة بكرات قماش كاملة في كل يوم جمعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مالك الورشة بدأ ملاحظة تناقص بكرات القماش في ورشته بعد كل تلك المدة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

وكشفت الشرطة التي تتبعت تسجيلات كاميرات المراقبة في الورشة أنها تتوقف عن التسجيل بين الساعة 12 و 13 ظهراً من كل يوم جمعة، بالتزامن مع تواجد شاحنة نقل صغيرة قريبة من المكان في تلك الساعات.

وانتهت التحقيقات بتتبع الشاحنة وكشف ملابسات سلسلة السرقات الأسبوعية، إذ تبدأ بتوجه مالك الورشة وباقي العمال إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقيام مصطفى نعمة، وشريكه السوري أحمد الحسين، بسرقة بكرات القماش تدريجياً.

وكشفت التحقيقات أن اللصين سرقا نحو 500 بكرة قماش، تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين ليرة تركية (أكثر من 200 ألف دولار).

وقال مصطفى نعمة، في التحقيقات، إنه اضطر للسرقة ليسدد ديونه، وكان يبيع مسروقاته بأقل من قيمتها، بينما زعم اللص الآخر، أحمد الحسين، أن دوره اقتصر على إحضار الشاحنة وبيع المسروقات.

ويخضع اللصان للمحاكمة، في حين استرد مالك الورشة بعض أقمشته التي لم يتم بيعها بعد.