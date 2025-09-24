زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب فنزويلا (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غرب فنزويلا، الأربعاء، وشعر به سكان العاصمة كراكاس، لكن من دون أن ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات وعلى بُعد 24 كيلومترا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية "زوليا" ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وأفاد شهود عيان في كراكاس بأن الزلزال أدى لاهتزاز بعض المباني في العاصمة في حين شعر طيف واسع من السكان بآثار الزلزال.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الزلزال في فنزويلا وتأثيراته التي شوهدت في المنازل وخارجها.

وأفادت مصادر محلية بوقوع بعض الأضرار التي لحقت بكنيسة "سانتا باربرا" جراء الزلزال، وهو ما تم توثيقه بمقاطع فيديو من قبل ناشطين.