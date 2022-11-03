الممثلة السودانية مفاز بشرى ترد على منتقدي دورها في "وش الريح"

أثارت الممثلة السودانية الشابة مفاز بشرى، ضجة واسعة في السودان بعد الحديث عن أدائها لدور "الشغالة" في المسلسل العربي "وش الريح" الذي يجري تصويره في دبي.

وكانت بعض المنصات قالت إن مفاز بشرى ستؤدي شخصية "الشغالة" في هذه المسلسل، وهو ما أثار غضب معجبي ومحبي الممثلة الشابة، على اعتبار أن هذا الدور "لا يليق بها كونها ممثلة شابة ومشهورة في السودان"، بحسب وصفهم.

ولكن مفاز، الشخصية ذات الطابع الكوميدي في أعمالها، نفت من خلال منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن يكون دورها في مسلسل "وش الريح" شخصية الشغالة، قائلة: "دوري في مسلسل وش الريح، ضيفة شرف"، واصفة إياه بالمؤثر في الأحداث.

وأضافت: "حتى لو شغالة، ده ما عيب، لأنها سبب نظافتنا"، مشيرة إلى أن المسلسل يشهد مشاركة نجوم الفن العربي، ومنهم الفنانة التونسية هند صبري.