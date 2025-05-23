ما حقيقة وفاة الفنانة السورية منى واصف؟

راجت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن وفاة الفنانة السورية منى واصف، التي تبلغ من العمر 80 عاماً، وانتشر الخبر لتضج به مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس": "الفنانة السورية القديرة منى واصف بألف خير وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

وشددت الصحيفة على أن خبر وفاة الفنانة السورية المخضرمة "عارٍ من الصحة".

ولاحقاً، خرجت الفنانة بنفسها للرد على تلك الشائعة، من خلال تصريحات لها تداولتها مواقع فنية عربية، أكدت فيها أنها بخير وحالتها الصحية جيدة.

وأشارت منى واصف في تصريحاتها تلك إلى أنها تمر بوعكة صحية بسيطة لم تستدع دخولها إلى المستشفى كما يتداول، وفق "عكاظ".

وكشفت أنها "تلقت سيلاً من الاتصالات من الأصدقاء والمحبّين، خاصة ابنها المقيم خارج سوريا الذي أقلقته الأخبار الكاذبة"، حسب تعبيرها.

وعبرت عن "استيائها من خروج تلك الشائعات حول وفاتها خصوصًا أن بعض أفراد عائلتها ومنهم نجلها يعيشون خارج سورية، وقد يتأثرون نفسيًا بمثل هذه الأخبار الكاذبة".