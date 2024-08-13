كشف مصدر موثوق السبب الحقيقي وراء تأجيل عرض الفيلم المصري المثير للجدل "الملحد"، وذلك بعد تضارب الأقوال والتصريحات حول القرار الذي أدى إلى تأجيله، وسط أنباء عن منع الفيلم من العرض.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "المنتج أحمد السبكي أخذ نسخة من الفيلم، وذهب بها إلى مشيخة الأزهر، لعرضها على شيخ الأزهر، طواعية منه، فلم يجبره أحد على الذهاب، ولا القوانين تنص على ذلك، فقط هو أراد شرعنة الفيلم عن طريق الحصول على إجازة من الأزهر تحميه من الانتقادات التي توجه له منذ الإعلان عن الفيلم".

أخبار ذات علاقة وسط غموض حول مصيره.. الرقابة تنفي منع عرض "الملحد"

وأضاف المصدر أن "الأزهر طلب تعديل بعض الجمل والمشاهد في الفيلم، والذي رأى أنها تتعدى على تعاليم الدين الإسلامي، الأمر الذي جعل السبكي يعلن عن تأجيل عرض الفيلم لمدة أسبوعين، حتى يتم تعديل المشاهد، بحسب رغبة الأزهر".

ونفى المصدر أن يكون هناك قرار لمنع عرض الفيلم، مؤكدا أن "الفيلم حصل على إجازة العرض من قبل الرقابة على المصنفات الفنية".

ويحكي الفيلم قصة شاب يتعرض لحالة من الاهتزاز في أفكاره والتشويش في نظرته لنفسه والوجود، نتيجة الضغوط التي يمارسها عليه والده المتطرف دينيًا.

وبعد ثلاث سنوات من إثارة الجدل، والسماح أخيرًا بعرضه، تصدر البرومو الرسمي لفيلم "الملحد" المرتقب، محركات البحث.

ويحمل المقطع الترويجي للفيلم الذي كتب قصته إبراهيم عيسى، وأخرجه محمد العدل، مفاجآت عديدة على مستوى الأدوار والشخصيات، أبرزها قيام الفنان محمود حميدة بدور شخصية متطرفة دينيًا ومنغلقة على نفسها هي "الشيخ حافظ".