نصائح للراغبين في إجازة الصيف.. اتبعوا هذه الخطوات لتفادي الإفلاس

من السهل أن تنجرف في خطة عطلة تدرك لاحقًا - بمجرد أن تكون بالفعل على الشاطئ محاولًا الاسترخاء- أنك لا تستطيع تحمل تكاليفها.

صحيفة "نيويورك تايمز"، أوردت في تقرير لها بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تجنبك كلفًا مالية إضافية خلال التخطيط لرحلة، وأثناء القيام بها، وذلك على النحو الآتي:

قبل أن تبدأ: انظر إلى التكلفة الشاملة للرحلة

تخطيط الرحلة يمكن أن يكون أمرًا مثيرًا، لكن من الضروري أن تكون صادقًا مع نفسك بشأن ما يمكنك تحمله ماليًا، إذ ينصح خبراء التمويل بعمل تقييم تفصيلي للتكاليف والتأثير المحتمل على وضعك المالي قبل الموافقة على الانطلاق في رحلة.

ويوضح الخبراء أنه من السهل الانجراف في خطة لقضاء عطلة دون تقييم تكاليفها بدقة، إذ قد يتسبب الكبرياء والغرور في اتخاذ قرارات مالية غير مناسبة.

ووفقًا لـ"كريس براونينغ"، مضيف برنامج "Popcorn Finance" الإذاعي، فإن هذا الأمر قد يكون جزءًا من الضغوط التي تشعر بها منذ سن مبكرة لتحقيق النجاح في المدرسة، والحصول على وظيفة ذات أجر عالٍ.

وقالت الصحيفة إن تجربة "كريس براونينغ" تؤكد أهمية التخطيط المالي الجيد قبل الرحلة، فقد واجه تحديات مالية في عدة رحلات بسبب تقديراته غير الدقيقة للنفقات، ما أدى إلى الاكتفاء بوجبات خفيفة، وتجاهل بعض النشاطات المدرجة في البرنامج.