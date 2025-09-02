اعتقال طالبة بعد العثور على جثة رضيعها داخل خزانتها

ألقت الشرطة القبض على الطالبة لاكين سنيلينج في جامعة كنتاكي، بعد العثور على جثة طفلها داخل خزانتها.

وتم توقيف سنيلينج (21 عاما) بتهم إساءة معاملة جثة، والتلاعب بالأدلة، وإخفاء ولادة طفل رضيع، بحسب بيان صادر عن إدارة شرطة ليكسينغتون (LPD).

وفي التفاصيل ووفقا لصحيفة "بيبول"، وصلت الشرطة إلى منزل في مبنى رقم 400 في بارك أفينيو بمدينة ليكسينغتون بعد تلقي بلاغ عن طفل رضيع لا يستجيب.

وأكدت الشرطة أن سنيلينج هي والدة الطفل المتوفى، وأنها نُقلت إلى المستشفى. وقد تم إعلان وفاة الرضيع في موقع الحادث، وسيحدد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فاييت السبب الرسمي للوفاة.

وأفادت قناة "فوكس 19 ناو" أن مذكرة الاعتقال أوضحت أن الرضيع عُثر عليه ملفوفًا بمنشفة داخل كيس قمامة أسود.

وكانت الطالبة الجامعية، التي شاركت لمدة ثلاث سنوات في فريق التشجيع الرياضي التنافسي بالجامعة، من سكان وايت باين في ولاية تينيسي، ودرست في مدرسة مقاطعة جيفرسون الثانوية، بحسب ما ورد في القائمة الرسمية للفريق.