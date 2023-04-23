ماتوا جوعا لـ"لقاء يسوع".. نبش قبور 26 شخصًا يُعتقد أنهم أعضاء بجماعة دينية

نبشت في شرق كينيا، الأحد، قبور 26 جثة جديدة مما يرفع إلى 47 عدد الجثث التي عثرت عليها الشرطة، منذ الجمعة، في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"، حسبما ذكرت الشرطة لـ"فرانس برس".

وقال تشارلز كاماو رئيس التحقيقات الجنائية في محافظة ماليندي (شرق) لوكالة "فرانس برس": "اليوم نبشنا 26 جثة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47"، مضيفًا أن البحث مستمر للعثور على جثث أخرى.

وذكر مراسل وكالة "فرانس برس" أن رجالًا يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة يواصلون عمليات الحفر بحثًا عن جثث أخرى، ووضعت الكثير من الجثث في أكياس زرقاء.