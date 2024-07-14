غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جديدة بأسبوع الموضة في باريس

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بإطلالة مختلفة خلال جلسة تصوير خضعت لها أثناء حضورها أسبوع الموضة بباريس.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بملامح مختلفة كثيرًا، وصبغت شعرها باللون الأصفر، كما أنقصت وزنها بشكل كبير.

وبدت الفنانة التي تحتفل بعيد ميلادها الرابع والخمسين بمظهر وملامح شبابية، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل إن كانت خضعت لجراحة تجميلية، أم أن التغيير الكبير في ملامحها بواسطة برنامج تعديل الصور "فوتوشوب".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الصور متسائلين عن سبب التغيير الكبير في شكل الفنانة الشهيرة، حيث كتب الناقد الفني أحمد النجار: "غادة عبد الرازق تجري تغييرًا شاملًا في ملامحها أثناء حضورها أسبوع الموضة بباريس".

وكتب إسلام شاذلي: "لو قولتلك دي غادة عبد الرازق هتصدقني؟ هتصدقني إن شاء الله، ولا ها (بصوت عبد الرازق الغتت في مسلسل ريا وسكينة)".

وكتبت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على فيسبوك: "غادة عبد الرازق.. السن ٢٠ سنة".